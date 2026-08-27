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Julián Álvarez falta por segundo día consecutivo al entrenamiento del Atlético de Madrid

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Durante el entreno se hizo notable la ausencia de Julián Álvarez a quién, por segundo día consecutivo, no se ha visto junto a sus compañeros de equipo. La ausencia del delantero argentino se debe, según la explicación del club, a una indisposición. La falta del jugador al entreno llega en un momento de gran expectación alrededor del argentino por los rumores sobre su futuro y el interés de otros clubes.

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