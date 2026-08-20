ATLÉTICO DE MADRID

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El Riyadh Air Metropolitano rindió homenaje anoche a la selección española campeona del mundo

El Riyadh Air Metropolitano rindió homenaje a la selección española campeona del mundo antes del encuentro de LaLiga entre el Atlético de Madrid y el Málaga. Marcos Llorente, Álex Baena, Marc Pubill y Alejandro Grimaldo, los cuatro futbolistas rojiblancos que formaron parte de la España campeona del Mundial 2026, recibieron el reconocimiento de la afición del Atlético.El acto contó también con la presencia del seleccionador Luis de la Fuente, que conquistó el Mundial en su partido número 50 al frente de la selección absoluta