Arnau Ortiz, jugador del Atlético de Madrid: "Es una sensación de felicidad inmensa por mí y mi familia". / Atlético de Madrid

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Arnau Ortiz, jugador del Atlético de Madrid: "Es una sensación de felicidad inmensa por mí y mi familia".

El jugador del Atlético de Madrid atiende a los medios tras vencer al Málaga CF por dos goles. Arnau salió en la segunda parte del encuentro, siendo el cambio de Álex Baena, uno de los autores de los goles del Atlético. Arnau se ha mostrado muy contento con haber debutado con el Atlético de Madrid en el primer partido de la temporada.