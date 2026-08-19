Enrique Cerezo: “Al Barcelona y a todo el mundo se le dijo que Julián Álvarez era un jugador del Atlético de Madrid” / Atlas News

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Enrique Cerezo: “Al Barcelona y a todo el mundo se le dijo que Julián Álvarez era un jugador del Atlético de Madrid”

El presidente del Atlético de Madrid, Enrique Cerezo, ha atendido a los periodistas y ha resuelto la gran duda del verano de los aficionados: Julián Álvarez juega en el Atlético del Madrid y en ningún momento se ha barajado una salida. El jugador argentino lleva desde 2024 en el club y este verano, tras el mundial, el Barcelona ha pujado por él. Julián Álvarez ha afirmado su interés en cambiarse de club, pero el Atlético del Madrid le cierra las puertas. El equipo madrileño está enfocado en el partido de esta tarde contra el Málaga, partido al que no asistirá Julián.