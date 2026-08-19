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El Atlético de Madrid se concentra antes del debut contra el Málaga

El Atlético de Madrid afronta en apenas unas horas su estreno en la Liga ante el Málaga, en un encuentro en el Metropolitano en el que no estará Julián Álvarez, en el centro de la polémica por su intención de marcharse al Barça, ni el Cuti Romero, recién llegado a la disciplina de Diego Simeone. Tampoco se han concentrado esta mañana los lesionados Sorloth y Lemar.Otros nombres propios de la convocatoria han sido los de Domínguez y Arnau. Ambos con opciones de ser titulares en el duelo de esta noche. El central, de tener minutos, se convertirá en el futbolista más joven en debutar con el Atlético en Liga. El delantero ya es uno más de la primera plantilla.