Último entrenamiento del Atlético de Madrid previo al partido contra el Málaga / Atlas News

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Simeone prueba un once sin Julián en el último entrenamiento previo al partido contra el Málaga

A las 10.00 horas ha empezado el último entrenamiento del Atlético de Madrid previo al partido contra el Málaga. Los rojiblancos se están ejercitando en el Riyadh Air Metropolitano sin Sorloth ni el 'Cuti' Romero. Según el diario 'AS', Simeone ha ensayado en la previa con el siguiente once: Oblak; Domínguez, Le Normand, Hancko, Grimaldo; Carlos Martín, Barrios, Koke, Lookman; Arnau y Mendoza. No es extraño que Julián no esté en el once: regresó de vacaciones la semana pasada y no ha disputado ni un solo minuto en pretemporada. La duda, de hecho, es si va a entrar o no en la convocatoria.