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Simeone: Julián aún no está preparado "deportivamente"

Simeone: Julián aún no está preparado "deportivamente"

Simeone: Julián aún no está preparado "deportivamente" / ATLÉTICO DE MADRID

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Simeone: Julián aún no está preparado "deportivamente"

ATLÉTICO DE MADRID

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El entrenador argentino comparece ante los medios de comunicación en la previa del debut en Liga contra el Málaga en el Metropolitano

Simeone: “Si el dueño del club habla tajantemente de la forma con la que hablo, creo que está más que claro. Es como lo juicio: no ha lugar. Así de claro. Desde ese lugar, desde lo deportivo intentaremos cuidar a la persona y el jugador. Y esperar que esté en las condiciones que necesita para estar a su nivel. No lo vemos en las condiciones para jugar aún, espero que en los próximos cuatro días evolucione y esté más cerca de lo que queremos".

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