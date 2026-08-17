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Arnau Ortiz, tras fichar por el Atlético de Madrid: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado❞.

Arnau Ortiz, tras fichar por el Atlético de Madrid: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado❞.

Arnau Ortiz, tras fichar por el Atlético de Madrid: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado❞. / Atlético de Madrid

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Arnau Ortiz, tras fichar por el Atlético de Madrid: "Me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado❞.

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Arnau Ortiz, nuevo fichaje del Atlético de Madrid, se ha entrevistado con los medios del club para mostrar sus sensaciones al aterrizar en el ambiente colchonero. ❝Es una sensación que no se puede describir con palabras, me ha costado mucho llegar hasta aquí y me siento un afortunado❞ confesaba el jugador. El equipo del 'Cholo' Simeone sigue aprovechando las últimas semanas del mercado de fichajes para reforzarse al máximo y optar a todo en la temporada ya iniciada.

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