Julián Álvarez entrena con normalidad con el Atlético / Atlas News

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Julián Álvarez entrena con normalidad con el Atlético

El delantero argentino, Julián Álvarez, se ha sumado este miércoles a los entrenamientos con el resto de sus compañeros. El jugador, que ha estado todo el verano en el centro de la polémica tras comunicar sus intenciones de marcharse al Barça, ha entrenado con normalidad con el grupo en la ciudad deportiva de Majadahonda. Con el equipo dividido en varios grupos para trabajar de manera diferente en el aspecto físico, Julián comenzó ejercitándose con Koke, Lemar, Grimaldo, Baena, Giuliano, Llorente y Pubill. Después, Simeone reagrupó a los suyos 4 para empezar a preparar el duelo del próximo viernes ante el Marsella, último amistoso de la pretemporada.