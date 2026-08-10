El Atlético de Madrid regresa a Madrid tras su viaje a Seúl / @carrusel

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El Atlético de Madrid regresa a Madrid tras su viaje a Seúl

El equipo del 'Cholo' Simeone ya está de regreso a Madrid tras haber disputado el día de ayer un amistoso contra el Manchester City en Seúl. Los colchoneros se llevaron una derrota tras recibir tres goles firmados por Marmoush y Aït-Nouri. Simeone no se ha presentado con el equipo debido a que tiene dos días de fiesta después del viaje. Mucha expectativa alrededor de Julián Álvarez y su reincorporación al equipo rojiblanco, después de todo lo sucedido con sus declaraciones en el Mundial.