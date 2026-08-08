Kang-in Lee y sus sensaciones con el Atlético de Madrid: "Estoy muy ilusionado y con mucha ambición" / @carrusel

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Kang-in Lee y sus sensaciones con el Atlético de Madrid: "Estoy muy ilusionado y con mucha ambición"

El nuevo fichaje del Atlético de Madrid, Kang-in Lee, ha atendido a los medios en el día previo al amistoso que enfrentará al equipo colchonero contra el Manchester City. El jugador ha dejado claro que está muy ilusionado con su llegada al equipo y que tiene mucha ambición para poder ganar el máximo de títulos. Lee también ha reconocido que desde pequeño considera al Atlético de Madrid como un club grande, familiar y muy unido.