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Diego Simeone sobre Julián Álvarez: "La situación de Julián es clara, el club ha tomado una decisión"

Simeone ha hablado en rueda de prensa sobre el caso Julián Álvarez, uno de los temas más calientes de este mercado de fichajes. El técnico del Atlético de Madrid ha sido claro: "La situación de Julián es clara, el club ha tomado una decisión", una declaración tajante que da a entender la limitación que tiene el jugador de poder salir del club durante este mercado de fichajes. Simeone ha garantizado que cuidarán al jugador y le ayudarán a seguir creciendo y mejorando. Más información