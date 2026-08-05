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El Atlético de Madrid pone rumbo a Seúl

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El Atlético de Madrid pone rumbo a Seúl / Atlas News

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El Atlético de Madrid pone rumbo a Seúl

Atlas News

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Los jugadores del Atlético de Madrid ya están de camino a la otra punta del mundo. El cholo y los jugadores viajan a Seúl para enfrentarse al Manchester City en un partido amistoso de pretemporada que se podrá ver el domingo a las 13:00. Una vez allí recogerán a su nuevo fichaje, el surcoreano Kang-in Lee. Además, el club continúa en negociaciones para fichar a Cuti Romero y sigue en espera si Julián Álvarez se queda, aunque no está entre los jugadores citados para la concentración.

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