L. Miguelsanz

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Julián sigue el plan del Atlético, pero mantiene su deseo de fichar por el Barça

Julián Álvarez ya sigue el plan de trabajo del Atlético de Madrid durante sus vacaciones y todo apunta a que se incorporará con normalidad a la pretemporada. Mientras tanto, el Arsenal habría dado un paso atrás en su intento de ficharle, dejando al Barça como la única alternativa real si el delantero argentino abandona el conjunto rojiblanco este verano. Te contamos la última hora de una de las operaciones más importantes del mercado. Más información