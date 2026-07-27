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Simeone recupera efectivos en Majadahonda mientras Julio Díaz última su salida al Sevilla

Simeone recupera efectivos en Majadahonda mientras Julio Díaz última su salida al Sevilla

Atlas News

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Simeone recupera efectivos en Majadahonda mientras Julio Díaz última su salida al Sevilla

Atlas News

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El Atlético de Madrid regresa al trabajo en la ciudad deportiva de Majadahonda. La gran novedad de la sesión fue la ausencia del canterano Julio Díaz, quien no ha participado en los ejercicios al contar con un permiso oficial del club rojiblanco para ultimar y cerrar de forma definitiva su incorporación al Sevilla FC. El cuerpo técnico liderado por el 'Cholo' Simeone pudo contar con casi la totalidad de sus futbolistas para preparar los próximos compromisos, mostrando un grupo muy compacto y casi limpio de bajas.

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