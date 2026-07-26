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Ignasi Pubill: "Simeone le ha cambiado la vida a Marc"

Ignasi Pubill, padre de Marc Pubill, habló sobre el impacto que ha tenido el Atlético de Madrid en la carrera de su hijo. Destacó el cariño que recibió desde su llegada al club y elogió especialmente a Diego Simeone, asegurando que le enseñó una nueva posición y fue clave en su crecimiento como futbolista, hasta el punto de cambiarle la vida y llevarle a dar un salto definitivo en su carrera.