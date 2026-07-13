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Hjulmand: “Simeone ya me ha mostrado qué significa ser jugador del Atleti”

Hjulmand: “Simeone ya me ha mostrado qué significa ser jugador del Atleti”

Hjulmand: “Simeone ya me ha mostrado qué significa ser jugador del Atleti” / Atlas News

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Hjulmand: “Simeone ya me ha mostrado qué significa ser jugador del Atleti”

Atlas News

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El Club Atlético de Madrid ha presentado este lunes en el Metropolitano a Morten Hjulmand. El centrocampista danés, de 27 años, llega procedente del Sporting CP y firma hasta el 30 de junio de 2031. “Simeone ya me ha mostrado qué significa ser jugador del Atleti. Es un tipo muy simpático”, ha señalado Hjulmand durante su primera rueda de prensa como rojiblanco.

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