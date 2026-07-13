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El Atlético vuelve a los entrenamientos

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El Atlético vuelve a los entrenamientos / Atlas News

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El Atlético vuelve a los entrenamientos

Atlas News

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El Atlético de Madrid ha dado inicio de forma oficial a su preparación para la nueva temporada con el primer entrenamiento estival completado esta mañana en el Centro Deportivo de Majadahonda. Bajo las órdenes de Diego Pablo Simeone, la plantilla rojiblanca ha dejado atrás el periodo vacacional para afrontar una intensa sesión que marca el punto de partida de la pretemporada, enfocada principalmente en recuperar el tono físico y asimilar los primeros conceptos tácticos del verano.

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