David Bernabeu retrata al Atlético por Julián Álvarez: / David Bernabeu

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David Bernabeu: "¿Cuál es el delito que ha cometido Julián Álvarez en el Atlético de Madrid?"

🎙️ David Bernabeu analiza el caso de Julián Álvarez y deja una opinión muy contundente sobre la situación entre el Atlético y el Barça. El periodista de SPORT pone el foco en la reacción del club rojiblanco, en los mensajes publicados sobre las supuestas “fake news” y en cómo las propias palabras del delantero argentino han cambiado por completo el escenario. Para Bernabeu, el problema del Atlético no está en el Barça, sino en el deseo del futbolista de marcharse. "Aún no sé cuál es el delito q ha cometido Julián Álvarez en el Atlético de Madrid” “Los tweets envejecieron mal. Hablaban de fake news. Su propia estrella les ha desmentido. El ridículo es grande”“El problema del Atleti no es el Barça. Es el futbolista. Quiere marcharse. Que se pregunten por qué”