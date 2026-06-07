Mateu Alemany busca fichajes clave para el Atlético de Simeone. / Àlex Calaff

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Mateu Alemany busca fichajes clave para el Atlético de Simeone.

Mateu Alemany tendrá que volver a hacerlo. El director deportivo balear deberá romperse la cabeza para exprimir al máximo un mercado de fichajes 'movidito' y en el que Apollo tendrá menos protagonismo del que los colchoneros querían. El nuevo inversor no tirará la casa por la ventana y Alemany deberá trabajar con el mismo presupuesto de las últimas temporadas. De momento, tiene el puzle sobre la mesa. Por descubrir, cuántas piezas deberá quitar para encajar las nuevas. Más información