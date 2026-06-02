El Chiringuito

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Jose Luis Sánchez carga duramente contra los tuits del Atleti por el "Caso Julián"

Será uno de los temas del verano: el posible fichaje de Julián Álvarez, jugador del Atlético de Madrid, por el FC Barcelona. A pesar de que el delantero argentino tiene contrato en vigor hasta el 2030, el futbolista podría salir del conjunto colchonero en busca de nuevos objetivos. En los últimos días, uno de los destinos al que ha estado vinculado ha sido al conjunto de Hansi Flick. Más información