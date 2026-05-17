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La afición atlética se prepara para despedir a Antoine Griezmann

La jornada 37 de LALIGA EASPORTS llega este domingo al Riyadh Air Metropolitano donde reciben al Girona en el que será el último partido de la temporada frente a nuestra afición, y también el último encuentro que disputará Antoine Griezmann. Todo el equipo está ya concentrado en el hotel donde pasarán las horas previas a este enfrentamiento ante el equipo dirigido por Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', tras ganar a Osasuna por 1 - 2 en El Sadar en la jornada intersemanal con goles de Lookman y Sørloth. Esta victoria mantiene al Atlético de Madrid en la cuarta posición de la clasificación con 66 puntos. El Girona, por su parte, jugará el jueves frente a la Real Sociedad en Montilivi, y cuenta en su casillero con 35 puntos. La jornada del domingo tendrá un sabor muy especial para todos los atléticos que llenarán su estadio para despedir a su '7' tras haber grabado su nombre a base de goles, talento y esfuerzo en los anales de la historia del club. Antes, durante y después del partido, el Riyadh Air Metropolitano vibrará con el adiós de un jugador que llegó al club rojiblanco en verano de 2014 y que se ha convertido no solo en el mayor goleador histórico del Atlético de Madrid, sino en una de sus leyendas.