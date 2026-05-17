Secciones

Es noticia
MotoGP directoAccidente MotoGPZegama 2026CiclistasGiro ItaliaXabi AlonsoMoleiroDieta LewandowskiJornada unificadaCalculadora descensoFitnessClasificación Giro ItaliaBarcelona BetisBarcelona - Betis horarioBarcelona - Betis alineacionesRécord BarçaSinner - RuudSevilla - Real Madrid horarioSevilla - Real Madrid alineacionesOsasuna Espanyol horarioLeo MessiValdanoImpuesto de sucesionesRefugio LewandowskiXabi Alonso refugioSwatch BarcelonaPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
La afición atlética se prepara para despedir a Antoine Griezmann

La afición atlética se prepara para despedir a Antoine Griezmann

Atlas News

La afición atlética se prepara para despedir a Antoine Griezmann

Atlas News

RRSS WhatsAppCopiar URL

La jornada 37 de LALIGA EASPORTS llega este domingo al Riyadh Air Metropolitano donde reciben al Girona en el que será el último partido de la temporada frente a nuestra afición, y también el último encuentro que disputará Antoine Griezmann. Todo el equipo está ya concentrado en el hotel donde pasarán las horas previas a este enfrentamiento ante el equipo dirigido por Miguel Ángel Sánchez, 'Míchel', tras ganar a Osasuna por 1 - 2 en El Sadar en la jornada intersemanal con goles de Lookman y Sørloth. Esta victoria mantiene al Atlético de Madrid en la cuarta posición de la clasificación con 66 puntos. El Girona, por su parte, jugará el jueves frente a la Real Sociedad en Montilivi, y cuenta en su casillero con 35 puntos. La jornada del domingo tendrá un sabor muy especial para todos los atléticos que llenarán su estadio para despedir a su '7' tras haber grabado su nombre a base de goles, talento y esfuerzo en los anales de la historia del club. Antes, durante y después del partido, el Riyadh Air Metropolitano vibrará con el adiós de un jugador que llegó al club rojiblanco en verano de 2014 y que se ha convertido no solo en el mayor goleador histórico del Atlético de Madrid, sino en una de sus leyendas.

TEMAS