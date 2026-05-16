¡El Metropolitano se prepara para el último baile de Griezmann! / Atlético de Madrid

¡El Metropolitano se prepara para el último baile de Griezmann!

El Atlético de Madrid se prepara este domingo para despedir a una de sus leyenda. Antoine Griezmann disputará su último partido en el Metropolitano contra el Girona. Todos los 'colchoneros' y 'colchoneras' están listos para dar un adios como se merece al jugador francés. Griezmann ha marcado una época en el Atlético de Madrid y a pesar de haber estado una temporada en el FC Barcelona, los aficionados del Atlético le han seguido demostrando un gran cariño.