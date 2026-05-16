Secciones

Es noticia
Barcelona - Atlético de MadridPalmarés Copa de la ReinaAscenso Primera DivisiónFinal FA CupSprint MotoGPHorario carrera MotoGPEtapa 9 Giro ItaliaClasificación Giro ItaliaLewandowskiLewandowski salarioFitnessCiclistasAtléticoDónde ver ZegamaBarcelona - Betis horarioBarcelona - Betis alineacionesSinner - RuudSevilla - Real Madrid horarioSevilla - Real Madrid alineacionesTítulos GuardiolaRefugio LewandowskiDani BárezOsasuna Espanyol horarioVitor BaiaMarc MárquezLey de sucesionesLewandowski infanciaSwatch BarcelonaMaldiniPS PlusConvocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026
instagramlinkedin
¡El Metropolitano se prepara para el último baile de Griezmann!

¡El Metropolitano se prepara para el último baile de Griezmann!

¡El Metropolitano se prepara para el último baile de Griezmann! / Atlético de Madrid

¡El Metropolitano se prepara para el último baile de Griezmann!

Atlético de Madrid

RRSS WhatsAppCopiar URL

El Atlético de Madrid se prepara este domingo para despedir a una de sus leyenda. Antoine Griezmann disputará su último partido en el Metropolitano contra el Girona. Todos los 'colchoneros' y 'colchoneras' están listos para dar un adios como se merece al jugador francés. Griezmann ha marcado una época en el Atlético de Madrid y a pesar de haber estado una temporada en el FC Barcelona, los aficionados del Atlético le han seguido demostrando un gran cariño.

TEMAS