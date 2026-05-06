El alcalde de Madrid critica el arbitraje y afirma que el Atlético "jugó contra la UEFA" / EFE

El alcalde de Madrid critica el arbitraje y afirma que el Atlético "jugó contra la UEFA"

El alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, criticó este miércoles la actuación arbitral en el partido del Atlético de Madrid en la Liga de Campeones y aseguró que el conjunto rojiblanco, del que es reconocido seguidor, "jugó contra la UEFA" más que contra su rival, el Arsenal. Almeida afirmó en declaraciones a los medios que "es incomprensible" la designación de un árbitro alemán, Daniel Siebert, en un contexto en el que, según dijo, España y Alemania se juegan la quinta plaza de acceso a la competición, y cuestionó además algunas decisiones durante el encuentro disputado este miércoles, que concluyó con triunfo por 1-0 (después del 1-1 de la ida).