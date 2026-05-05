Enrique Cerezo atiende a los medios antes del partido del Atlético de Madrid contra el Arsenal / EFE

Enrique Cerezo atiende a los medios antes del partido del Atlético de Madrid contra el Arsenal

El Arsenal y el Atlético de Madrid se enfrentan este martes en el Emirates Stadium de Londres en la vuelta de las semifinales de la Liga de Campeones, partido al que llegan tras el empate 1-1 del primer partido en el estadio Riyadh Air Metropolitano de la capital de españa de la pasada semana. Enrique Cerezo, presidente del Atlético de Madrid, aseguró que el partido contra el Arsenal es "una oportunidad histórica" y que están "convencidos de ganar".