Pasillo de collejas en el entrenamiento para los 56 años del Cholo / Atlas News

Pasillo de collejas en el entrenamiento para los 56 años del Cholo

El entrenamiento del Atlético de Madrid de este martes ha dejado una imagen curiosa. Los jugadores de la primera plantilla no han empezado los ejercicios hasta que ha llegado el Cholo Simeone al campo. Hoy cumple 56 años el técnico argentino y el equipo lo ha recibido con un pasillo de collejas. Como si quisiera comprobar que no ha pasado tanto tiempo desde que él era el protagonista en el campo como jugador, una vez que la plantilla ha iniciado sus ejercicios, el Cholo se ha puesto a disparar varios tiros a puerta y a dar toques con el balón. En este ambiente distendido ha entrenado el Atlético el día antes de enfrentarse al Arsenal en semifinales de la Champions League.