Simeone: "Hancko sigue recuperándose, Sorloth está mejor y Lookman tiene que esperar" / EFE

Simeone: "Hancko sigue recuperándose, Sorloth está mejor y Lookman tiene que esperar"

David Hancko y Alexander Sorloth, futbolistas del Atlético de Madrid, se ejercitaron este viernes con el grupo en el último entrenamiento previo al partido de este sábado contra el Athletic Club y el atacante noruego podría estar estar ya disponible y dentro de la convocatoria para el encuentro con el conjunto bilbaíno, pero no el defensa eslovaco, que sigue en "fase de recuperación". "Hancko todavía sigue en fase de recuperación y Álex está mejor", explicó el técnico en la rueda de prensa posterior al entrenamiento en el Centro Deportivo de Majadahonda. Hancko ha sido baja los últimos cuatro choques por un esguince en el tobillo, mientras que Sorloth se quedó fuera del último duelo ante el Elche por una contusión sufrida en la final de la Copa del Rey y que lo había mantenido al margen desde entonces. "Lookman sigue todavía teniendo que esperar, así que menos mal que lo hemos sacado del partido con la Real Sociedad, eh, porque sino seguramente era peor... Pero, bueno, no pasa nada", explicó Simeone.