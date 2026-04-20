El Atlético vuelve al trabajo tras perder la Copa con las bajas de Lookman y SorlothLos rojiblancos intentan recuperarse de la decepción y mirar al futuro / Atlas News

El Atlético vuelve al trabajo tras perder la Copa con las bajas de Lookman y Sorloth

El Atlético de Madrid ha vuelto a los entrenamientos tras la decepción de la derrota en la final de la Copa del Rey contra la Real Sociedad. Los jugadores que disputaron la final han realizado trabajo de recuperación, mientras que el resto de la plantilla han trabajado sobre el césped a las órdenes de Simeone. Los que no han podido entrenar son los jugadores que se han sumado a las bajas. Lookman y Sorloth, que cayeron en el partido contra la Real Sociedad y se perderán los próximos compromisos. La idea es que lleguen, aunque estará muy justo, para la eliminatoria de semifinales de la Champions contra el Arsenal. Esas semifinales son precisamente a lo que se agarran los colchoneros para superar el mazado de haber perdido el primer título de la temporada.