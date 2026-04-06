Simeone recupera a Oblak, Pubill y Mendoza contra el Barça en Champions / Atlas News

Simeone recupera a Oblak, Pubill y Mendoza contra el Barça en Champions

Las buenas noticias para el Atlético de Madrid, a dos días de enfrentarse al Barcelona en la ida de los cuartos de final de la Champions, en el Camp Nou, pasan por el regreso a los entrenamientos de tres hombres importantes, que no pudieron estar en el último enfrentamiento liguero entre ambos equipos. Oblak, Pubill y Mendoza han trabajado este lunes con el grupo en el Cerro del Espino. El guardameta vuelve tras su lesión y podrá recuperar la titularidad en una portería bien defendida en su ausencia por Musso. Pubill es un fijo en la zaga rojiblanca y Mendoza puede tener su oportunidad ante las bajas de Pablo Barrios y Johnny Cardoso. Precisamente, estos dos jugadores siguen en la enfermería a la que se ha incorporado Giménez, que terminó con molestias el partido del sábado.