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Griezmann se entrena de nuevo con el Atlético tras anunciar su fichaje por el Orlando City

Griezmann se entrena de nuevo con el Atlético tras anunciar su fichaje por el Orlando City

Griezmann se entrena de nuevo con el Atlético tras anunciar su fichaje por el Orlando City / EFE

Griezmann se entrena de nuevo con el Atlético tras anunciar su fichaje por el Orlando City

EFE

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Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del conjunto rojiblanco, en el que permanecerá hasta el final de la temporada, tras cerrar el martes su fichaje por el Orlando City, que será efectivo a partir del próximo mes de julio.Después de la derrota por 3-2 contra el Real Madrid en el derbi, el atacante francés aprovechó, con permiso del club, los días libres de la plantilla, lunes y martes, para viajar a Estados Unidos para sellar su traspaso al Orlando City para las dos próximas campañas, hasta 2027-28, más una opcional, aunque el actual curso lo terminará en el Atlético.

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