Griezmann se entrena de nuevo con el Atlético tras anunciar su fichaje por el Orlando City / EFE

Griezmann se entrena de nuevo con el Atlético tras anunciar su fichaje por el Orlando City

Antoine Griezmann, delantero del Atlético de Madrid, se reincorporó este miércoles a los entrenamientos del conjunto rojiblanco, en el que permanecerá hasta el final de la temporada, tras cerrar el martes su fichaje por el Orlando City, que será efectivo a partir del próximo mes de julio.Después de la derrota por 3-2 contra el Real Madrid en el derbi, el atacante francés aprovechó, con permiso del club, los días libres de la plantilla, lunes y martes, para viajar a Estados Unidos para sellar su traspaso al Orlando City para las dos próximas campañas, hasta 2027-28, más una opcional, aunque el actual curso lo terminará en el Atlético.