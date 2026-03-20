El Atlético de Madrid prepara el derbi sin Oblak ni Pubill / Atlas News

El Atlético de Madrid prepara el derbi sin Oblak ni Pubill

El Atlético de Madrid volvió este viernes a los entrenamientos tras su clasificación para cuartos de la Champions, para centrar sus esfuerzos en preparar el derbi liguero del próximo domingo (21:00) en el Santiago Bernabéu. El Cholo Simeone contó con todos los jugadores salvo Mendoza y Barrios, mientras que Pubill y Oblak, también lesionados, entrenaron apartados y son seria duda para el partido. El técnico argentino dispuso sobre el terreno de juego dos grupos diferenciados entre los que fueron titulares el martes ante el Tottenham y el resto del equipo. Entre los jugadores que participaron en el entrenamiento están Marcos Llorente y Álex Baena, que han sido convocados por Luis de la Fuente para el próximo encuentro de la selección española. Más información