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El Atlético de Madrid prepara el derbi sin Oblak ni Pubill

El Atlético de Madrid prepara el derbi sin Oblak ni Pubill

El Atlético de Madrid prepara el derbi sin Oblak ni Pubill / Atlas News

El Atlético de Madrid prepara el derbi sin Oblak ni Pubill

Atlas News

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El Atlético de Madrid volvió este viernes a los entrenamientos tras su clasificación para cuartos de la Champions, para centrar sus esfuerzos en preparar el derbi liguero del próximo domingo (21:00) en el Santiago Bernabéu. El Cholo Simeone contó con todos los jugadores salvo Mendoza y Barrios, mientras que Pubill y Oblak, también lesionados, entrenaron apartados y son seria duda para el partido. El técnico argentino dispuso sobre el terreno de juego dos grupos diferenciados entre los que fueron titulares el martes ante el Tottenham y el resto del equipo. Entre los jugadores que participaron en el entrenamiento están Marcos Llorente y Álex Baena, que han sido convocados por Luis de la Fuente para el próximo encuentro de la selección española. Más información

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