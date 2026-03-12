Formado el nuevo consejo de administración del Atlético de Madrid tras la Junta General Extraordinaria de Accionistas / ATLÉTICO DE MADRID

El Atlético de Madrid celebró este jueves una Junta General Extraordinaria de Accionistas en el estadio Riyadh Air Metropolitano,. La Junta ratificó la composición del nuevo Consejo de Administración, que estará presidido por Enrique Cerezo, con Miguel Ángel Gil como consejero delegado. Completan el consejo los consejeros Antoine Bonnier, Robert Givone, Tristram Leach, Jim Miller, Sam Porter, Amit Singh, Javier Valle, Antonio Vázquez-Guillén y David Villa, mientras que Pablo Jiménez de Parga continuará como secretario del Consejo. En ese sentido, una de las novedades más importantes es a presencia de David Villa en la nueva estructura de la entidad colchonera