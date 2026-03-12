El Atlético de Madrid aprobó en Junta General la modificación de sus estatutos y ratificó la composición del nuevo Consejo de Administración / SPORT

Novedades importantes en el fútbol español. El Atlético de Madrid celebró este jueves una Junta General Extraordinaria de Accionistas en el estadio Riyadh Air Metropolitano, con una asistencia de socios que representaban el 98,66 % del capital social, en la que todos los acuerdos se adoptaron por unanimidad, según informó el club. Durante la reunión, los accionistas aprobaron una modificación de los Estatutos con el objetivo de "adaptar el gobierno corporativo del club a la nueva composición del capital social", tras el acuerdo con Apollo Sports Capital, que se ha convertido en el accionista mayoritario del club. La operación ha supuesto "una reorganización de las participaciones significativas en el capital social de la entidad", detalló la institución. Más información