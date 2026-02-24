Secciones

Es noticia
Prestianni UEFAMbappéPiquéChampions League hoyCuadro Champions LeaguePiqué ArbeloaAlcarazRivales Barcelona ChampionsDroSorteo ChampionsReal Madrid - BenficaReal Madrid - Benfica horarioReal Madrid - Benfica alineacionesVirtus Bolonia - BarçaAchraf violaciónSanción PrestianniPrestianni ViniciusRespuesta Barça CTAPadre PedriHorarios GP TailandiaGoleadores ChampionsÁrbitro Real Madrid - BenficaCuándo juega AlcarazJulián ÁlvarezVíctor MuñozMarc MárquezSeguridad SocialEntradas LEC Finals BadalonaClasificación LaLiga sin VARClasificación LaLigaElecciones Barça 2026RonceroMaldiniEstatuto de los trabajadoresJorge Rey
instagramlinkedin
Simeone: "Claro que queremos más; ojalá tengamos la fuerza, la energía y el talento"

Simeone: "Claro que queremos más; ojalá tengamos la fuerza, la energía y el talento"

EFE

Simeone: "Claro que queremos más; ojalá tengamos la fuerza, la energía y el talento"

EFE

RRSS WhatsAppCopiar URL

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, que "claro" que su equipo quiere "más" en este torneo y esperó que tenga "la fuerza, la energía, la capacidad y el talento" para lograrlo.

Últimos vídeos

TEMAS