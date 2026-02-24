EFE

Simeone: "Claro que queremos más; ojalá tengamos la fuerza, la energía y el talento"

Diego Simeone, entrenador del Atlético de Madrid, expresó este martes, tras la clasificación para los octavos de final de la Liga de Campeones, que "claro" que su equipo quiere "más" en este torneo y esperó que tenga "la fuerza, la energía, la capacidad y el talento" para lograrlo.