EFE

Ivan Leko: “Cuando hablas del Atletico, la imagen que te viene es Simeone”

Ivan Leko, entrenador del Brujas, aseguró este lunes que, cuando hablas del Atlético de Madrid, la imagen que viene “a la mente” es la de Diego Simeone, del que destacó todos sus méritos al frente del conjunto rojiblanco, al tiempo que remarcó la ambición de su equipo para el partido de vuelta de este martes en la ronda previa de los octavos de final de la Liga de Campeones en el Metropolitano.