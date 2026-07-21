Álex Berenguer e Iñigo Ruiz de Galarreta se ejercitan a las órdenes de Terzic / Atlas News

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Álex Berenguer e Iñigo Ruiz de Galarreta se ejercitan a las órdenes de Terzic

Atlas News

El Athletic Club se ha ejercitado este martes con la vista puesta en el amistoso de pretemporada de mañana contra el Sestao River a las 19:30 horas en el Campo Municipal de Las Llanas. El técnico alemán Edin Terzic ha podido contar con Álex Berenguer e Iñigo Ruiz de Galarreta, ausentes en la sesión de ayer. Yuri Berchiche, Dani Vivian, Maroan Sannadi, Nico Serrano y Andoni Gorosabel siguen sin trabajar con el grupo.