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Arranca la tercera semana de pretemporada para el Athletic en Lezama

Arranca la tercera semana de pretemporada para el Athletic en Lezama

Arranca la tercera semana de pretemporada para el Athletic en Lezama / Atlas News

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Arranca la tercera semana de pretemporada para el Athletic en Lezama

Atlas News

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El Athletic Club se ha ejercitado esta mañana en las instalaciones de Lezama (Bizkaia) en el inicio de la tercera semana de pretemporada. Yuri Berchiche, Iñigo Ruiz de Galarreta y Álex Berenguer, que siguen entre algodones, no se han entrenado a las órdenes del técnico alemán Edin Terzic. Los lesionados Dani Vivian y Gorosabel han trabajado al margen del grupo en el campo 1.

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