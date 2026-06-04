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Lertxundi, ex presidente del Athletic cuestiona la política de fichajes de Uriarte: “Hay que cogerla con pinzas”

Lertxundi, ex presidente del Athletic cuestiona la política de fichajes de Uriarte: “Hay que cogerla con pinzas”

El Chiringuito

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Lertxundi, ex presidente del Athletic cuestiona la política de fichajes de Uriarte: “Hay que cogerla con pinzas”

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Fernando Lertxundi, ex presidente del Athletic Club, expresó sus dudas sobre la política de fichajes impulsada por la actual directiva encabezada por Jon Uriarte. El dirigente señaló que algunos jugadores incorporados “no encajan muy bien en la filosofía del club” y añadió que la interpretación de esa filosofía “hay que cogerla con pinzas”, abriendo el debate sobre la identidad deportiva de la entidad rojiblanca. Más información

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