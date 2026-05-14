Vivian, con un esguince de tobillo, apunta a baja para la visita del Celta / EFE

Vivian, con un esguince de tobillo, apunta a baja para la visita del Celta

El central internacional del Athletic Club Dani Vivian sufre un esguince en el ligamento lateral externo del tobillo derecho que muy probablemente le hará causar baja el próximo domingo en el partido que va a enfrentar al equipo rojiblanco con el Celta en San Mamés.El parte médico publicado por la entidad bilbaína detalla que el defensa, lesionado ayer miércoles frente al Espanyol, queda "pendiente de evolución" y, a tres días para ese último partido de la temporada en 'La Catedral', es seria duda. EFE.