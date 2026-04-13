Javier Clemente cargó contra la gestión del Athletic Club y su histórica filosofía de cantera / CARRUSEL DEPORTIVO

Javier Clemente cargó contra la gestión del Athletic Club y su histórica filosofía de cantera

Javier Clemente no deja a nadie indiferente con sus declaraciones. Esta vez, el técnico de Barakaldo, campeón de Liga en dos ocasiones con el conjunto rojiblanco en los años 80, cargó contra la gestión del Athletic Club y su histórica filosofía de cantera en una intervención en Carrusel Deportivo de la 'Cadena SER', donde cuestionó abiertamente cómo se está aplicando actualmente el modelo de captación de jugadores. Más información