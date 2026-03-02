Ruiz de Galarreta, ausente en Lezama, apunta a baja para la vuelta de la semifinal de Copa / EFE

El jugador del Athletic Club Iñigo Ruiz de Galarreta, lesionado en el hombro derecho el sábado frente al Rayo Vallecano, no ha entrenado este lunes en Lezama y todo apunta a que será baja en la vuelta de semifinales del miércoles en el Reale Arena frente a la Real Sociedad. El centrocampista tuvo que ser sustituido en Vallecas a los diez minutos de la segunda parte después de que se le saliera el hombro en una caída. Posteriormente le fue recolocada la articulación en el vestuario y el técnico, Ernesto Valverde, asumió tras el partido que sería "complicado" poder contar en el derbi con Ruiz de Galarreta, de quien no ha facilitado ningún parte médico.Tampoco se han ejercitado Yuri Berchiche y Aymeric Laporte, sin problemas físicos conocidos y probablemente para gestionar sus respectivas cargas de trabajo de cara al miércoles.