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Quique Sánchez Flores: "Estamos en la dinámica que merece este equipo y la afición"

Quique Sánchez Flores: "Estamos en la dinámica que merece este equipo y la afición"

Quique Sánchez Flores: "Estamos en la dinámica que merece este equipo y la afición" / Perform

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Quique Sánchez Flores: "Estamos en la dinámica que merece este equipo y la afición"

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El técnico del Deportivo Alavés atendió a los medios después de la abultada victoria contra el CA Osasuna. El club babizorro está afrontando un inicio de temporada histórico, manteniéndose en segunda posición de la tabla, superando a equipos como el Atlético de Madrid o el Real Madrid. Sánchez Flores se ha mostrado muy orgulloso del equipo y del resultado y ha dejado claro que esto es lo que la afición se merece.

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