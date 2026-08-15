Tenaglia se estrena con el primer gol de la Liga 2026/27: así se ha narrado en la radio / @carrusel

¿Ya nos sigues? Márcanos como medio preferente Añádenos en Google

Tenaglia se estrena con el primer gol de la Liga 2026/27: así se ha narrado en la radio

El Deportivo Alavés se adelantó en el marcador en la segunda parte del encuentro contra el Getafe, jugando con un jugador más en el césped debido a la expulsión de Kike Femenías en el minuto 42. Así se ha narrado el gol de Nahuel Tenaglia, inaugurando el marcador de esta temporada 2026/27. Así lo ha narrado 'Carrusel Deportivo' en directo desde el estadio.