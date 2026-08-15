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Quique Sánchez Flores tras vencer al Getafe: "Con la expulsión hemos visto la oportunidad de cambiar de sistema"

Quique Sánchez Flores tras vencer al Getafe: "Con la expulsión hemos visto la oportunidad de cambiar de sistema"

Quique Sánchez Flores tras vencer al Getafe: "Con la expulsión hemos visto la oportunidad de cambiar de sistema" / LALIGA

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Quique Sánchez Flores tras vencer al Getafe: "Con la expulsión hemos visto la oportunidad de cambiar de sistema"

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El técnico del Deportivo Alavés, Quique Sánchez Flores, ha atendido a los medios en la rueda de prensa posterior al partido contra el Getafe en el que los 'babizorros' han salido victoriosos con tres goles de diferencia. Sánchez Flores se ha mostrado muy orgulloso del resultado final y ha hablado sobre el cambio de sistema que decidió aplicar después del descanso, una vez que el Getafe se había quedado sin la presencia de Kiko Femenía, el cual había sido expulsado en el tramo final del primer tiempo.

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