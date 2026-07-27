Miguel Rodríguez, nuevo fichaje del Deportivo Alavés / @Alaves

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Miguel Rodríguez, nuevo fichaje del Deportivo Alavés

El Deportivo Alavés ha confirmado un nuevo fichaje para la próxima temporada, jugador de origen de la cantera del Celta, Miguel Fernández se incorpora a los 'babazorros'. El extremo izquierdo deja Vigo y tendrá la oportunidad de formar parte del equipo de Quique Sánchez Flores, con la intención de conseguir la permanencia y luchar para quedar lo más alto de la tabla. Más información