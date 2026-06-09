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Candelá, el portento que ha convertido al Betis en el rodillo de la LaLiga Futures

Candelá, el portento que ha convertido al Betis en el rodillo de la LaLiga Futures

ADN Masía

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Candelá, el portento que ha convertido al Betis en el rodillo de la LaLiga Futures

ADN Masía

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La cantera del Betis disfruta de una salud envidiable. Recientemente, el Juvenil conquistó en Lugo, ante el Barça, la Copa del Rey. Un nuevo éxito para la sección que se suma a la Copa de Campeones lograda la pasada campaña. En el primer Mundial sub-12 de LaLiga Futures, el cuadro verdiblanco ha vuelto a destacar con una propuesta arrolladora que ha tenido como líder a Lipend Elijah Ombiono Mbanga, ‘Candelá’.

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