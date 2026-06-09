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Candelá, el portento que ha convertido al Betis en el rodillo de la LaLiga Futures

La cantera del Betis disfruta de una salud envidiable. Recientemente, el Juvenil conquistó en Lugo, ante el Barça, la Copa del Rey. Un nuevo éxito para la sección que se suma a la Copa de Campeones lograda la pasada campaña. En el primer Mundial sub-12 de LaLiga Futures, el cuadro verdiblanco ha vuelto a destacar con una propuesta arrolladora que ha tenido como líder a Lipend Elijah Ombiono Mbanga, ‘Candelá’.