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Orian Goren hará la pretemporada con el primer equipo | ADN Masia 2x35

Jaume Marcet desvela en ADN Masia que Orian Goren realizará la pretemporada con el primer equipo del FC Barcelona. El periodista destaca la confianza que el club ha depositado en el joven talento israelí de 17 años, considerado una de las grandes promesas de La Masia, y explica que tendrá la oportunidad de entrenarse bajo las órdenes de Hansi Flick durante el verano. Aunque su presencia en la pretemporada no garantiza un puesto definitivo en la primera plantilla, supone un importante paso adelante en su progresión dentro del club azulgrana.