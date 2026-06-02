Secciones

Es noticia
Rafael JódarEnrique RiquelmeCucurella GrimaldoEnzo PérezJulián ÁlvarezDónde ver JódarLuis EnriqueEtapa 5 Giro de Italia FemeninoClasificación Giro Italia FemeninoMercado de fichajesNoticias BarçaBarça playoff Liga EndesaCuadro Liga EndesaPlayoffs ascenso PrimeraHorarios MotoGPHorarios F1Julián Álvarez BarçaFlorentinoPueblo más bonitoMovistarGrupo España Europeo Sub-17Cuándo juega EspañaDorsales España Mundial 2026Convocatorias Mundial 2026Calendario Mundial 2026Equipos Mundial 2026Dónde ver Mundial 2026Grupos Mundial 2026Calculadora MundialGraviteo
instagramlinkedin
Kochen se va al Lyngby danés | ADN Masia 2x35

Kochen se va al Lyngby danés | ADN Masia 2x35

SPORT

¿Ya nos sigues?Márcanos como medio preferente
Añádenos en Google

Kochen se va al Lyngby danés | ADN Masia 2x35

SPORT

RRSS WhatsAppCopiar URL

Jaume Marcet analiza en ADN Masia la salida de Diego Kochen rumbo al Lyngby danés. El periodista explica los detalles de la operación, las razones detrás de la decisión del joven guardameta y lo que este movimiento puede significar para su desarrollo profesional lejos de la estructura del FC Barcelona. Además, valora el futuro del portero estadounidense y las oportunidades que podría encontrar en el fútbol danés Más información

TEMAS