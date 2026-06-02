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Kochen se va al Lyngby danés | ADN Masia 2x35

Jaume Marcet analiza en ADN Masia la salida de Diego Kochen rumbo al Lyngby danés. El periodista explica los detalles de la operación, las razones detrás de la decisión del joven guardameta y lo que este movimiento puede significar para su desarrollo profesional lejos de la estructura del FC Barcelona. Además, valora el futuro del portero estadounidense y las oportunidades que podría encontrar en el fútbol danés Más información