Jesse Bisiwu la joya belga que quiere el Barça / SPORT TV

ADN Masia 2x29 | Scouting: Jesse Bisiwu la joya belga que quiere el Barça

Jesse Bisiwu es uno de los nombres que más interés están generando en clave Barça. El extremo del Brujas ha llamado la atención tras su rendimiento en la Youth League y su situación contractual le convierte en una oportunidad de mercado muy interesante.Rápido, potente y con desequilibrio, Bisiwu es un extremo derecho que suele jugar por la izquierda, a pierna cambiada, y tiene un perfil que encaja con el tipo de talento joven que el Barça sigue muy de cerca. En este scouting de ADN Masia analizamos qué le hace especial, por qué gusta en Can Barça y qué puede pasar con su futuro. Más información