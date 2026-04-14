Secciones

Es noticia
Flick AtléticoSanti CañizaresRafa JódarCubarsí LamineSuperordenador OPTAÓscar FreireAthletic ClubRonaldinho NetflixRuud NijstadPlayoffs NBAWilly HernangómezConvocatoria BarcelonaGuardiolaJuan NúñezMarc MárquezKees SmitA qué hora juega AlcarazAlcaraz próximo torneoCuándo juega el BarçaDinero ChampionsCuándo juega EspañaDocumental Ronaldinho NetflixAlcarazArnold SchwarzeneggerFerrero AlcarazFernando RomayParquímetrosPirineoLos Ratones
instagramlinkedin
ADN Masia 2x06 | Babangida, en Sello Masia: “Si llego a tener la doble nacionalidad…”

ADN Masia 2x06 | Babangida, en Sello Masia: “Si llego a tener la doble nacionalidad…”

SPORT

ADN Masia 2x06 | Babangida, en Sello Masia: “Si llego a tener la doble nacionalidad…”

SPORT

RRSS WhatsAppCopiar URL

Un día después de lo normal, por la coincidencia con el partido del Barça, vuelve ADN Masia. Y lo hace analizando no solo la victoria del conjunto azulgrana ante Olympiacos con protagonismo de la cantera, sino también la explosión de tres futbolistas que están brillando con luz propia en este inicio de curso: Orian Goren, Shane Kluivert y Sama Nomoko. Además entrevistamos a un mito azulgrana como Haruna Babangida, que recordará con nosotros su paso por la cantera del Barça. Más información